В Ингушетии до конца года откроют новые школу и два детских сада

Двухэтажные здания ДОУ предусматривают все нужные условия для комфортного пребывания и развития детей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что детские сады оборудованы большими актовыми и спортивными залами, игровыми зонами, отдельными для каждой группы спальными комнатами, пищеблоком и раздевалками. На всех территориях малышей будут ждать прогулочные зоны с мягким покрытием, верандами, детскими городками и игровыми площадками.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что работа, направленная на образование и развитие детей, является ключевым направлением деятельности органов власти республики.

«Строительство современных дошкольных и общеобразовательных учреждений положительно отразится на качестве жизни жителей населенных пунктов. У нас в Ингушетии наблюдается дефицит мест в детских садах, а в некоторых школах еще есть двусменное обучение, поэтому нацпроекты для республики — это реальная помощь в решении данных проблем. Уже с начала года в рамках нацпроектов мы открыли 4 школы и 15 детских садов», — напомнил руководитель региона.