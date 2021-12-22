В Ингушетии до конца года откроют психоневрологический диспансер на 100 посещений в смену

«Диспансер — один из шести объектов-долгостроев, которые удалось завершить в текущем году благодаря усилиям властей региона. На строительство медучреждения по госпрограмме «Развитие здравоохранения» из федерального бюджета было выделено порядка 650 миллионов рублей. Объект состоит из двух корпусов — поликлиники и стационара с подвальными помещениями», — сказал представитель министерства.

Общая площадь здания составляет около 10 тысяч квадратных метров. Рассчитан объект на 100 посещений в смену. В диспансере предусмотрен и стационар на 150 коек, 20 из которых детские.

Отдельно во дворе имеются пищеблок, котельная и пожарные резервуары. На текущий момент все строительно-монтажные работы на объекте завершены, рабочие устраняют недоработки, приводится в порядок территория. После ввода в эксплуатацию учреждение будет оказывать специализированную психиатрическую, психотерапевтическую и социальную помощь.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке в конце мая этого года завершилось строительство нового дома по улице Базоркина, 64. Возведение объекта началось еще в 2016 году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2021 годах» путем ликвидации аварийного жилья и строительства на освободившемся участке нового пятиэтажного многоквартирного дома.

В 2019 году из-за невыполнения подрядчиком контрактных обязательств решением Арбитражного суда договор долевого строительства был расторгнут. Возведение объекта затянулось на годы и пополнило список долгостроев.

В текущем году при содействии правительства и Минстроя Ингушетии приняты меры для завершения строительства объекта за счет инвестора. Все строительно-монтажные работы на объекте окончены. Дом готов к вводу в эксплуатацию и передан на баланс администрации Малгобека.