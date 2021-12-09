В Ингушетии до конца года введут в эксплуатацию около 62 км дорог регионального значения

Об этом сообщил руководитель предприятия Батыр Хаматханов на встрече председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным, которая предваряла заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По словам Хаматханова, предполагается, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 73,7%. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, — 71%, а регионального, межмуниципального и местного значения — 65,6%.

Он также отметил, что республика в числе 8 регионов, которым выделены дополнительные средства на реализацию двух стратегически важных объектов. Это — реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к администрации сельского поселения Даттых от автодороги «Трасса «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» (16,90 км) и капитальный ремонт автодороги «Зязиков-Юрт-Горагорск» (16 км).

Кроме того, в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия» идет реконструкция автомобильной дороги и сопутствующей туристской инфраструктуры кластера «Мят-Лоам» (2,5 км) и автодороги «Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек» (4,64 км).

Хаматханов добавил, что из запланированных на 2022 год 11 объектов, законтрактовано три. 8 проходят тендерные процедуры, контрактация планируется до начала января следующего года.