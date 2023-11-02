Реконструкция

В Ингушетии до конца года завершат реконструкцию 48-метрового моста

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В регионе до конца года планируется завершить реконструкцию 48-метрового моста через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средине Ачалуки — Гайберк-Юрт», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с опережением графика. На данный момент специалисты завершили устройство буронабивных свай. Ведется строительство подпорной, регуляционной стены в русле реки. В ближайшие дни начнется устройство мостовых балок.

Ранее наше издание со ссылкой на министерство автомобильных дорог республики информировала, что мостовое сооружение будет оснащено новым барьерным ограждением и обустроено дорожной разметкой.

Работы по ремонту или реконструкции моста никогда не проводились, состояние путепровода вызывало большие опасения у жителей. После обследования переправы было выявлено, что за время ее эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, а состояние дорожного полотна крайне неудовлетворительное.

Реконструкция позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий.

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