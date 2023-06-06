Мост

В Ингушетии до конца июня завершат строительство моста через реку Сунжа

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В Ингушетии до конца июня планируется завершить строительство моста через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ»- Экажево — Сурхахи» протяженностью 90 метров, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что на объекте проводится укладка гидроизоляционного покрытия, следом идет обеспечение железобетонного защитного слоя.

Уже на этой неделе дорожники намерены приступить к укладке двух слоев асфальта, после чего рабочим останется выполнить обустройство тротуаров, а также перильного и барьерного ограждения.

Строительство мостового сооружения ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с ноября 2022 года.

Как ранее сказал в интервью газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, строительство моста — актуальная проблема, неоднократно поступали жалобы от населения по поводу состояния сооружения.

Напомним, что в этом году порядка 50 км автодорог в регионе будут обновлены. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» даст возможность отремонтировать 28 км. Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что дорожники как всегда показывают высокие результаты и активный темп работы.

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