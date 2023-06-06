В Ингушетии до конца июня завершат строительство моста через реку Сунжа

Отмечается, что на объекте проводится укладка гидроизоляционного покрытия, следом идет обеспечение железобетонного защитного слоя.

Уже на этой неделе дорожники намерены приступить к укладке двух слоев асфальта, после чего рабочим останется выполнить обустройство тротуаров, а также перильного и барьерного ограждения.

Строительство мостового сооружения ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с ноября 2022 года.

Как ранее сказал в интервью газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, строительство моста — актуальная проблема, неоднократно поступали жалобы от населения по поводу состояния сооружения.

Напомним, что в этом году порядка 50 км автодорог в регионе будут обновлены. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» даст возможность отремонтировать 28 км. Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что дорожники как всегда показывают высокие результаты и активный темп работы.