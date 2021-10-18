Производство

В Ингушетии до конца октября планируется официальный запуск первого птицеводческого комплекса

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20 октября текущего года в Малгобекском районе Ингушетии планируется официальный запуск птицеводческого комплекса «Южный» по глубокой переработке мяса индейки, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Стоимость проекта составляет 3,8 миллиарда рублей. Открытие птицеводческого комплекса позволит создать 468 новых рабочих мест, в том числе 122 высокопроизводительных.

«Южный» — это вертикально-интегрированное сельскохозяйственное предприятие, которое при выходе на проектную мощность сможет производить мясо индейки объемом 10 235 тонн в год. Птицеводческий комплекс ориентирован на производство широкого ассортимента продукции как в замороженном, так и в охлажденном виде.

Общее поголовье птицы на предприятии составляет 60 тыс. голов, а объем производства на этот год должен достигнуть 5 тыс. тонн. На предприятии есть 6 корпусов по подращиванию индейки. Вместимость инкубатора — 75 тыс. яиц. Вылупившихся цыплят помещают на площадку подращивания, где они находятся 42 дня, затем 100 дней — на участке выращивания.

После полного завершения строительства и запуска второй очереди мощностей в 2023 году, комплекс ежегодно начнет давать 10,2 тыс. тонн мяса в живом весе.

Реализация инвестиционного проекта по линии «Корпорации развития Северного Кавказа» была начата в 2017 году.

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