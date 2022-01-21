В Ингушетии до весны подсчитают всех охотничьих птиц и зверей

«При проведении ЗМУ формируются материалы учета численности зверей и птиц. Оценка качества учётных материалов будет осуществляться по результатам полевых работ уполномоченными должностными лицами. При проведении маршрутного учета регистрируются все суточные следы и визуальные встречи охотничьих видов зверей и птиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит определить видовой состав, численность животных и произвести анализ сразу целого ряда видов: копытных (лоси, косули, кабаны), хищных (волки, лисы, рыси, росомахи) и зайцеобразных.