Фауна

В Ингушетии до весны подсчитают всех охотничьих птиц и зверей

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С 15 января 2022 года в Ингушетии начался государственный мониторинг охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ), для сбора достоверных сведений о численности и распространении охотничьих зверей и птиц в республике. Мероприятие продлится до 15 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«При проведении ЗМУ формируются материалы учета численности зверей и птиц. Оценка качества учётных материалов будет осуществляться по результатам полевых работ уполномоченными должностными лицами. При проведении маршрутного учета регистрируются все суточные следы и визуальные встречи охотничьих видов зверей и птиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит определить видовой состав, численность животных и произвести анализ сразу целого ряда видов: копытных (лоси, косули, кабаны), хищных (волки, лисы, рыси, росомахи) и зайцеобразных.

Комментарии 2

Алисхан 21 января, 2022 - 15:36
Ещё бы дураков и идиотов подсчитать? В философии есть формулировка обозначающая дураками идиота.....

Алисхан 21 января, 2022 - 15:43
Вашиштях вау.- в спину говорящий неуважение. Овдул- устанавливающий свои законы. Корень устанавливает. Учите ингушский язык... Мисли кааби ......переведите,плииз .

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