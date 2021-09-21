В Ингушетии должностные лица администрации сельского поселения подозреваются в незаконной выдаче земельных участков

По данным следствия, с октября 2017 года по июль 2018 года должностные лица администрации сельского поселения Экажево Назрановского района республики при отсутствии законных оснований выдали выписки из похозяйственной книги нескольким местным жителям, куда были внесены заведомо ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков, предоставленных под ИЖС.

Данные документы послужили основанием для регистрации управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону прав собственности на данные земельные участки общей кадастровой стоимостью более 1 млн 300 тыс. рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов государства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица (лиц), его совершивших.