В Ингушетии дороги и здания украсили световыми инсталляциями

Всего планируется установить 60 световых проекций на территории региона. Жители и гости Ингушетии смогут увидеть их вечером на асфальте и зданиях с включением городского освещения.

Как отметили в туристическом ведомстве, девятью яркими и красочными проекциями уже украшены аллеи в Магасе. Всего в столице их будет 20. Проецировать будут мотивирующие цитаты, горные пейзажи, башни и другую национальную символику.