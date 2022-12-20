В Ингушетии дороги и здания украсили световыми инсталляциями

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В Ингушетии дороги и здания украсили световыми инсталляциями, концепцию такого оформления объектов разработал Комитет по туризму республики.

Всего планируется установить 60 световых проекций на территории региона. Жители и гости Ингушетии смогут увидеть их вечером на асфальте и зданиях с включением городского освещения.

Как отметили в туристическом ведомстве, девятью яркими и красочными проекциями уже украшены аллеи в Магасе. Всего в столице их будет 20. Проецировать будут мотивирующие цитаты, горные пейзажи, башни и другую национальную символику.

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