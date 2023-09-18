В Ингушетии дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе

Отмечается, что в опросе сервиса с 1 по 12 сентября текущего года родители школьников поведали, в какие секции и кружки ходят их чада. В исследовании приняли участие родители детей 3-17 лет из республики.

Наиболее часто в кружки и секции родители водят младшеклассников 7-12 лет (76%). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 54 и 57% соответственно.

Родители детей 3-6 лет предпочитают отдавать их на курсы подготовки к школе (19%). По 15% родителей записывают детей-дошкольников на плавание и гимнастику. О том, что ребятишки ходят на танцы, футбол и музыку, сообщили по 10% родителей.

В начальной школе ситуация несколько иная. Согласно ответам родителей младшеклассников, их чада чаще всего посещают танцевальные кружки (22%), единоборства (20%) и плавание (13%). 10% родителей хотят, чтобы их дети занимались рисованием, музыкой (9%) и иностранными языками (8%).

У старшеклассников самыми популярными внешкольными активностями являются иностранные языки (об этом рассказали 14% родителей), танцы и рисование (по 9%). По 7% родителей отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 5% — на футбол, волейбол и программирование, 4% — на математику.