В Ингушетии дошкольным образованием охвачено 96,5% детей

В своем ТГ руководитель субъекта отметил, что акцент был сделан на поддержке семей участников СВО, обеспечении жильем детей-сирот, нацпроектах «Образование» и «Демография».

«На сегодняшний день в республике функционируют 99 детских садов, в которых дошкольным образованием охвачено 96,5% детей. Также проводится комплектование воспитанниками 8 новых детских садов на 1,7 тыс. мест в рамках национального проекта «Демография». К началу нового учебного года планируем открыть 15 новых школ и 9 детских садов в рамках двух нацпроектов — «Образование» и «Демография». Всего же 1 сентября начнут работать 247 образовательных учреждений: 149 школ и 98 дошкольных образовательных организации», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, министерством оказывается всесторонняя помощь семьям мобилизованных и участников СВО. Порядка 160 детей военнослужащих в этом году были определены в детские сады. Их семьи освобождены от родительской платы. Параллельно ведется работа по трудоустройству в образовательные учреждения. На должности учителей и воспитателей устроены 17 членов семей военнослужащих. Также в этом году планируется обеспечить жильем 15 детей-сирот.

«Не менее важна помощь, которая оказывается нашей подшефной территории — Токмакскому району (Запорожской области). В зону ответственности министерства образования входят 4 школы, 4 детских сада и 1 колледж, которые располагаются в городах Токмак, Молочанск и селе Лагидное», — подчеркнул Глава.

«Развитие образования в нашей республике является приоритетной задачей. Мы придаем большое значение созданию благоприятных условий для обучения и воспитания детей, чтобы каждый ребенок имел возможность получить качественное образование и развить свой потенциал», — добавил Махмуд-Али Калиматов.