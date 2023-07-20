В Ингушетии досрочно реконструировали 28 км дорог в 2023 году

«В Ингушетии завершена реализация национального проекта „Безопасные качественные дороги “ на 2023 год. Так, в текущем году приведены в нормативное состояние 10 участков улично-дорожной сети протяженностью 28 км», — сказал собеседник.

По его словам, в регионе отремонтированы улицы Картоева, Центральная, Сулейменова, Восточная и Горчханова с оживленным движением, вблизи которых располагается много объектов социальной сферы.

На участках улично-дорожной сети обновлена дорожная одежда, уложено по два слоя асфальтобетонного покрытия, установлены новые бортовые камни, отремонтированы тротуары там, где это было необходимо. На улице Центральная оборудовано новое освещение.

Кроме того, один из важных реализованных объектов текущего года — реконструкция автомобильного моста в сельском поселении Экажево, на аварийное состояние которого поступало большое количество жалоб. Длина старой переправы составляла 84 м, а ширина 9 м. Новый мост расширен до 14,7 м, длина составляет 90 м.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Минавтодора республики, самым протяженным объектом, обновленным в текущем стал — ремонт автодороги «Трасса Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми »- «Алхасты-Галашки ».

" В ходе ремонта десятикилометрового участка дороги подрядчиком обустроено основание дороги, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и устроен новый тротуар. Дополнительную безопасность движения будут обеспечивать новые дорожные знаки, сигнальные столбики, а также разметка из термопластика«, — рассказали в министерстве.

Как заявил руководитель ведомства Батыр Хаматханов, благодаря дорожному нацпроекту Ингушетия в течение последних пяти лет находится в пятерке лидеров по качеству автодорог по России, а по СКФО на первом месте.

«По нацпроекту мы отремонтировали дороги к социально значимым объектам, модернизировали дорожную инфраструктуру, разгрузив дороги и увеличив их пропускную способность. Снизили места концентрации ДТП, в целом обезопасили дорожное движение», - отметил министр.

По данным Минавтодора региона, Ингушетия принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. Так, за пять лет в нормативное состояние приведены свыше 200 километров автодорог.