В Ингушетии досрочно завершили нацпроект «Безопасные качественные дороги»

Об этом участников заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина, прошедшем в режиме видеосвязи, проинформировал заместитель председателя правительства региона Тимур Фаттахов.

Как ранее сообщалось, в середине июля «Ингушавтодор» в рамках этого же нацпроекта досрочно завершил работы на трех объектах общей протяженностью 8,4 км: это подъезд к городу Назрани от федеральной трассы Р-217 «Кавказ», дорожное полотно на улице Кулиева в Магасе и подъезд к железнодорожной станции «Слепцовская» от трассы Р-217 «Кавказ».

Таким образом, в текущем году республикой досрочно и стопроцентно реализован нацпроект «Безопасные качественные дороги» с приведением в нормативное состояние всех 7-ми участков дорог общей протяженностью 20,4 км и полным освоением бюджетных средств в размере 301,3 млн руб.

Ингушетия — один из двух субъектов страны, где полностью и досрочно реализован дорожный нацпроект. Другим регионом оказалась Белгородская область.

По информации «Ингушавтодора», к концу этого года предприятие рассчитывает суммарно ввести в эксплуатацию до 61,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, из них 46,2 км — новые отрезки.

Предполагается, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 73,7%. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, — 71,0%. Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог — 65,6%. Рисков по выполнению работ не имеется, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.