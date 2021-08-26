В Ингушетии досрочно завершили нацпроект «Безопасные качественные дороги»
В Ингушетии в текущем году досрочно выполнены работы еще по четырем объектам общей протяженностью 12 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Реконструированы автодороги: «Назрань-Сунжа», «Гамурзиево-Насыр-Корт», «Экажево-Сурхахи» и подъезд к сельскому поселению Плиево от трассы Р-217 «Кавказ».
Об этом участников заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина, прошедшем в режиме видеосвязи, проинформировал заместитель председателя правительства региона Тимур Фаттахов.
Как ранее сообщалось, в середине июля «Ингушавтодор» в рамках этого же нацпроекта досрочно завершил работы на трех объектах общей протяженностью 8,4 км: это подъезд к городу Назрани от федеральной трассы Р-217 «Кавказ», дорожное полотно на улице Кулиева в Магасе и подъезд к железнодорожной станции «Слепцовская» от трассы Р-217 «Кавказ».
Таким образом, в текущем году республикой досрочно и стопроцентно реализован нацпроект «Безопасные качественные дороги» с приведением в нормативное состояние всех 7-ми участков дорог общей протяженностью 20,4 км и полным освоением бюджетных средств в размере 301,3 млн руб.
Ингушетия — один из двух субъектов страны, где полностью и досрочно реализован дорожный нацпроект. Другим регионом оказалась Белгородская область.
По информации «Ингушавтодора», к концу этого года предприятие рассчитывает суммарно ввести в эксплуатацию до 61,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, из них 46,2 км — новые отрезки.
Предполагается, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 73,7%. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, — 71,0%. Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог — 65,6%. Рисков по выполнению работ не имеется, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.