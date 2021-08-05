В Ингушетии досрочно завершили объем работ по ремонту дорог на текущий год

В настоящее время со 100% технической готовностью завершены все 7 объектов нацпроекта, стоимостью 301,3 млн рублей. Кассовое исполнение также составляет 100%, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В частности капитальный ремонт и реконструкция были проведены на участках: «Подъезд к ж/д станции «Слепцовская» от ФАД «Кавказ», «Подъезд к городу Назрани от трассы «Кавказ» (ул. Муталиева)», проезжая часть автомобильной дороги по ул. Кулиева, проезжая часть а/д «ФАД «Кавказ» — Экажево — Сурхахи», автодорога «Назрань — Сунжа», «Подъезд к с. п. Плиево от а/д «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт», «Гамурзиево — Насыр—Корт».

Отметим, что Ингушетия занимает второе место по России среди субъектов страны, успешно реализующих данный национальный проект.

Калиматов напомнил, что в прошлом году досрочное исполнение нацпроекта позволило региону получить дополнительные средства в размере 106 млн рублей, благодаря чему были реализованы еще три дорожных объекта в Назрановском районе. Он указал на необходимость провести все необходимые подготовительные работы, чтобы претендовать на субсидии и в текущем году.

«Учитывая наши ресурсы по реализации нацпроекта, мы готовы обратиться к федеральному центру для рассмотрения возможности дополнительного финансирования, чтобы привести в нормативное состояние как можно больше дорог сети агломерации», — ответил Хаматханов.

Участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за шесть лет позволит довести долю региональных трасс в республике в нормативном состоянии до 75,8% (сейчас 73,7%), а дорожной сети городской агломерации — до 85% (сейчас этот показатель составляет 71%).

Нацпроект призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная его цель — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.