Происшествие

В Ингушетии два человека обстреляны при попытке досмотреть автомобиль

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Накануне около 22 часов в Малгобеке 39-летний горожанин и 29-летний житель сельского поселения Сагопши Малгобекского района решили досмотреть автомашину «Лада Приора» на предмет наличия в ней наркотических средств или психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии, находившийся в автомобиле 29-летний житель Сагопши в ответ на это обстрелял их из травматического пистолета.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Малгобекскую больницу.

Полиция задержала стрелявшего мужчину, пистолет изъят.

По данному факту проводится проверка.

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