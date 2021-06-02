В Ингушетии два человека обстреляны при попытке досмотреть автомобиль
Накануне около 22 часов в Малгобеке 39-летний горожанин и 29-летний житель сельского поселения Сагопши Малгобекского района решили досмотреть автомашину «Лада Приора» на предмет наличия в ней наркотических средств или психотропных веществ.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии, находившийся в автомобиле 29-летний житель Сагопши в ответ на это обстрелял их из травматического пистолета.
Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Малгобекскую больницу.
Полиция задержала стрелявшего мужчину, пистолет изъят.
По данному факту проводится проверка.