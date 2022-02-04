Хищение

В Ингушетии два медработника украли 70 тыс. рублей из фонда медстрахования

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В Ингушетии попали под следствие два медработника за хищение 70 тысяч рублей, выделенных из фонда обязательного медстрахования для диспансеризации населения, сообщили газете «Ингушетия» в МВД России по республике.

«Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что два руководящих работника одного из республиканских учреждений здравоохранения совершили хищение свыше 70 тысяч рублей, выделенных из фонда медстрахования для диспансеризации населения. Хищение они совершили с использованием служебного положения, путем оказания медицинских услуг без фактического медицинского освидетельствования граждан», — сказал собеседник.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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