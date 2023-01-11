В Ингушетии двое малолетних детей попали в реанимацию с медикаментозным отравлением

«В Малгобекскую районную больницу поступили несовершеннолетние с диагнозом «медикаментозное отравление». Как выяснили правоохранители, двухлетний мальчик из Зязиков-Юрта и его сестра 2019 г. р., находясь дома с бабушкой, выпили сердечные капли и лекарственное средство от давления «Физиотенз», — сказал собеседник.

По его данным, малолетних экстренно доставили в больницу, сейчас они находятся в реанимации.