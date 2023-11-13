В Ингушетии единороссы запустили благотворительную акцию «Коробка храбрости»

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», акция проводится для того, чтобы поддержать детей, находящихся на длительном лечении в больницах и других медучреждениях, хосписах. Дети, которые проходят сложную процедуру лечения, будут иметь возможность выбрать из «Коробки храбрости» игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.

Отмечается, что старт ежегодной Всероссийской акции в масштабах страны дало Московское городское отделение «Единой России». Вместе с председателем центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем совета сторонников «Единой России» города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии имени Блохина. Их собрали депутаты, члены «Женского движения Единой России» Москвы и жители столицы.

«Проходить большое количество времени лечение в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры нелегко и взрослым, а для ребятишек — это самый что ни на есть настоящий подвиг. Ребят необходимо поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники «Единой России» проводят акцию «Коробка храбрости». В 2022 году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков», — отметила Ольга Занко.

Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет.

«Акция «Коробка храбрости» — одно из важных направлений Народной программы, её социальных проектов. Забота о каждом нуждающемся — один из основных её принципов. Мы проводим эту добрую, благотворительную акцию — собираем и готовим к отправке в медучреждения подарки. Надеемся, что они помогут ребятам стать чуточку храбрее и победить болезнь», — подчеркнул председатель регионального совета сторонников «Единой России» Магомед Бекмурзиев.