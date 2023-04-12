В Ингушетии эффективно заработали восемь центров реабилитации наркозависимых

«Всего в регионе зарегистрированы восемь центров реабилитации наркозависимых. В целом, они неплохо справляются с задачей, функционируют должным образом, создавая благоприятные условия для реабилитантов», - сказал собеседник.

Как отметили в пресс-службе, по требованию Главы Ингушетии, при участии представителей правительства, управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД были совершены выезды в реабилитационные центры для оценки методов реабилитации наркозависимых и соблюдения их прав.

Об итогах инспекции Калиматову доложил руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Ингушетии Игорь Антонов.

«Такое опасное заболевание, как наркомания, имеет очень тяжелые последствия для людей — они разрушают физическое здоровье, психику, социальные связи и нередко приводят к смерти. И, следовательно, здесь требуется комплексный подход, то есть роль играет не только медикаментозная терапия, но и социальная помощь», — заявил Антонов.

По его данным, с каждым годом повышается уровень социальной реабилитации. В среднем около половины граждан, прошедших полный курс реабилитации, воздерживаются от употребления наркотиков в дальнейшем.

Глава республики считает, что в реабилитации больных наркоманией необходим комплексный подход к решению проблемы.

«Реабилитанты должны получать безопасную и качественную помощь. Этим направлением должны заниматься профессионалы, которые прошли соответствующую подготовку», — отметил Калиматов.

По данным пресс-службы, с момента открытия реабилитационных центров для наркозависимых в каждом из них реабилитацию прошли от 150 до 200 человек. В среднем она длится от 6 до 9 месяцев. В центрах оказывается помощь терапевтического направления, проводятся различные тренинги, спортивные мероприятия, встречи с психологами и специалистами из других регионов, беседы с представителями духовенства.