В Ингушетии ЕГЭ по русскому языку написали более 2 тыс. выпускников

«Для проведения самого массового экзамена в республике было организовано 8 пунктов проведения экзаменов. Причём, ЕГЭ по русскому языку выпускники будут сдавать и 4 июня. Такое решение принято Рособрнадзором в целях недопущения массового скопления школьников в экзаменационных пунктах», — сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона.

В текущем году, как и в прошлом, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в экзаменационных пунктах было обеспечено соблюдение социальной дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метра. Накануне в школах проводилась дезинфицирующая обработка помещений, в наличии имелись необходимые средства индивидуальной защиты и антисептики. На входе в пункты участники экзамена и работники ППЭ в обязательном порядке проходили бесконтактную термометрию. Все организаторы и общественные наблюдатели находились в пунктах в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Во всех пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение в режиме онлайн.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в этом году с 31 мая по 2 июля. В Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.