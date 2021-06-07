В Ингушетии экологи научили детей сортировке мусора

«Целью мероприятия является экологическое воспитание, формирование культуры бережного отношения к природным ресурсам у детей и введения практики современного способа сбора отходов», — говорится в сообщении.

Для детей провели образовательный урок, в ходе которого им рассказали о правильном распределении мусора по контейнерам и на что при этом необходимо обращать внимание. Для закрепления информации с детьми сыграли в несколько развивающих игр, а также вручили небольшие подарки самым активным ребятам.

Занятия прошли в детских садах «Маленький гений» и «Сказка», где в образовательной программе реализуется природоохранный социально-образовательный проект «Эколята — молодые защитники природы».

Организатором мероприятия стало Минприроды Ингушетии совместно с экологическим клубом «EcoLove». Члены данного клуба уже несколько лет практикуют экопросветительскую деятельность в школах, а теперь их новым опытом стало занятие в дошкольных учреждениях. Они проводят экологические эксперименты, образовательные активы, развивающие игры, демонстрируют информационные материалы на тему экологии и защиты природы.

Напомним, что в России постепенно внедряется система раздельного сбора мусора. Минприроды РФ внесло в правительство проект, который будет устанавливать правила предоставления и распределения субсидий регионам для организации в муниципалитетах системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Субсидии планируется направить на закупку и установку контейнеров для их раздельного накопления.

Новые правила позволят регионам, которые уже включили в соглашения со своими регоператорами условия о раздельном накоплении, получить средства для приобретения контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). Для этого в регионе будет принят нормативный правовой акт, предусматривающий РСО. Минприроды Ингушетии в свою очередь проводит ряд экопросветительских мероприятий, чтобы подготовить население к новой системе сбора мусора.