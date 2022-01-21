Мошенничество

В Ингушетии экс-бухгалтер сельхозпредприятия обвиняется в хищении около 19 млн рублей

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В Ингушетии окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседней республики. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, обвиняемый в апреле 2018 года, являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью, представив в Минсельхоз региона подложные документы с завышенными данными об объеме реализованного предприятием молока, похитил 4,7 млн. рублей бюджетных субсидий, выделенных в рамках государственной программы на поддержку молочного животноводства.

Аналогичным образом, в мае 2019 года мужчина присвоил перечисленные министерством на счет указанного предприятия денежные средства на сумму более 14,1 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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