В Ингушетии экс-бухгалтер сельхозпредприятия обвиняется в хищении около 19 млн рублей

По данным следствия, обвиняемый в апреле 2018 года, являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью, представив в Минсельхоз региона подложные документы с завышенными данными об объеме реализованного предприятием молока, похитил 4,7 млн. рублей бюджетных субсидий, выделенных в рамках государственной программы на поддержку молочного животноводства.

Аналогичным образом, в мае 2019 года мужчина присвоил перечисленные министерством на счет указанного предприятия денежные средства на сумму более 14,1 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.