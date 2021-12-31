Мошенничество

В Ингушетии экс-правоохранитель приговорен к 60 часам обязательных работ за мошенничество

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В Ингушетии 50-летний экс-правоохранитель, житель Сунженского района республики, приговорен к 60 часам обязательных работ за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчина в июне 2005 года обратился с заявлением в пенсионную службу ведомства о назначении ему надбавок на иждивенцев, предоставив документы, подтверждающие его право на получение социальных выплат.

Будучи предупрежденным о необходимости извещения пенсионной службы в течение 5 дней, в случае поступления на работу или изменения порядка получения надбавок на иждивенцев, в период с 2016 по 2021 годы осуществлял трудовую деятельность в одном из учреждений республики. При этом о своем трудоустройстве в пенсионную службу не сообщил.

Таким образом, мужчина незаконно получил социальную выплату на общую сумму более 112 тыс. рублей, перечислявшуюся ежемесячно на его банковский счет.

Принимая во внимания все обстоятельства дела, в соответствии с позицией государственного обвинителя, возмещения им более 98 тыс. рублей причиненного ущерба, приговором Магасского районного суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Также удовлетворен гражданский иск о взыскании всей суммы причиненного ущерба, за вычетом добровольно ранее выплаченных осужденным в ходе следствия.

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