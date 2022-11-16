В Ингушетии электрифицировали новостройки по просьбе жителей отдаленного села

Мероприятия выполняются в рамках внеплановых работ ремонтной программы филиала «Ингушэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Новый энергообъект протяженностью 1,5 км в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение жителей части четырех протяженных улиц — Яндиева, Бекбузарова, Орджоникидзе и Евлоева.

Строительство сетевой инфраструктуры в данной зоне относится к компетенции муниципальных органов власти. Однако участок не электрифицировали, и собственники земель решили проблему с коммуникациями самостоятельно. Для этих целей жители использовали преимущественно деревянные подручные конструкции и неизолированные провода. Работы велись без проектов, без учета перспектив развития, с нарушением правил безопасности при эксплуатации электроустановок. Как следствие — перепады напряжения и короткие замыкания.

«Как правило, в бюджетах муниципалитетов недостаточно средств на электрификацию территорий, и люди обживаются самостоятельно. Конечно, кустарные «сети» не способны обеспечить качественное и надёжное электроснабжение, а главное, представляют реальную опасность. Но у предприятия нет финансовых возможностей для работы на стороннем оборудовании и в чужой зоне ответственности. При этом каждый энергетик понимает, что люди, проживающие в районах новостроек, уже прошли определенный путь, и мы для них, зачастую, последняя надежда на свет в их домах. Поэтому все возможные усилия для снижения остроты вопроса энергокомпания прилагает. Помимо реализации крупных проектов по обеспечению надежного электроснабжения региона, «Россети Северный Кавказ» ведут очень много точечной работы на местах. Потому что ответственность за комфортную жизнь людей и развитие территорий — для энергетиков не пустые слова», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Специалисты практически завершили реализацию проекта — в общей сложности оперативно-ремонтная бригада Малгобекских районных электрических сетей установила 15 железобетонных опор и смонтировала 1,5 км самонесущего изолированного провода (СИП). Монтаж СИП позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно—восстановительных работ, исключает возможность незаконного подключения к ЛЭП. Кроме того, новый провод пожаробезопасен, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.

«Было сложно. Напряжение в наших домах не поднималось выше значений в 90 Вольт. Но не это первостепенно. Я переживал за другое. Кустарные «сети» представляли реальную опасность, особенно для детей. Теперь наши трудности позади. Пусть будет доволен Всевышний всеми, кто причастен к этой работе. Очень порадовали ребята-энергетики — вежливые, открытые, трудолюбивые. Мы не ошиблись, когда обратились за помощью в «Россети Северный Кавказ», — отметили жители Нового Реданта Юсуп Гулоев и Али Шадиев.