В Ингушетии энергетики начали отключения потребителей-бездоговорников

Контрольные мероприятия инициированы в рамках системной работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения региона, сообщает пресс-служба компании.

Районы новостроек входят в число наиболее проблемных участков для энергетиков. Подавляющее большинство жителей здесь не первый год игнорирует призывы гарантирующего поставщика заключить договоры энергоснабжения, прекратив хищение электроэнергии. Подобный безответственный подход дорого обходится сетевому комплексу региона: отрасль теряет сотни миллионов рублей, предназначенных для повышения качества и надежности электроснабжения территорий. В результате проблематичным становится содержание сетевого хозяйства: текущий ремонт и обслуживание оборудования, модернизация, новое строительство обеспечиваются за счет платежей за использованный энергоресурс.

«У сегодняшней ситуации есть предыстория. Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, их обязанность обеспечить новосёлам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям. Однако территории не электрифицировали, и собственники земель решили проблему самостоятельно. Используя подручные средства построили кустарные линии электропередачи, а затем самовольно присоединились к централизованным сетям. Филиал получил новых «теневых» потребителей с растущими потребностями в энергоресурсе. И здесь очень важный момент: когда потребители в соответствии с законодательством обращаются в энергокомпанию за техническими условиями, специалисты соответственно планируют и обеспечивают реконструкцию оборудования, установку дополнительных трансформаторных пунктов. У нас дела обстоят иначе. Большая часть новостроя — незаконное, бездоговорное подключение. То есть, новых потребителей с каждым днем все больше, а запросов на ввод новых мощностей нет. Это значит, что основания для нового строительства энергообъектов у гарантирующего поставщика здесь отсутствуют», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

При этом жители использовали преимущественно деревянные и железные подручные конструкции, неизолированные провода. Работы велись без проектов, без учета перспектив развития и возможности их дальнейшего присоединения к централизованным сетям, с нарушением правил безопасности при эксплуатации электроустановок. В итоге — перепады напряжения и короткие замыкания. К тому же постоянный перегруз оборудования предприятия, не рассчитанного на нелегальную нагрузку.

Вот почему действия недобросовестных граждан не выгодны и законопослушным абонентам — они приводят к снижению качества и надежности услуг по передаче электрической энергии и ставят под угрозу жизнь и здоровье самих нарушителей, их близких и соседей.

«В сложившихся обстоятельствах, когда под угрозу поставлена энергетическая безопасность региона, мы вынуждены прибегнуть к своему законному праву — ограничению подачи энергоресурса незаконно подключившимся потребителям. Конечно, мы готовы к диалогу с потребителями, добровольно обратившимися для заключения договора. Более того, как только отключенный абонент придет в энергокомпанию за техническими условиями или заключением договора, мы пойдем навстречу — восстановим электроснабжение до окончания предусмотренных порядком процедур. Кроме того, запланируем и реализуем комплекс мероприятий для надежного электроснабжения данных территорий», — подчеркнул Рамазан Таршхоев.

Напомним, для заключения договора энергоснабжения, открытия лицевого счета необходимо обратиться в районное (городское) энергосбытовое отделение филиала по территориальному признаку.

Также обращаем внимание, что процедура подключения к электрическим сетям в настоящее время максимально упрощена и доступна для заявителей. Подать заявку в энергокомпанию можно различными способами. Например, оформить ее через «Личный кабинет» на едином ресурсе (https://портал-тп.рф). Посредством «Личного кабинета» можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт — для юридических.