Энергоснабжение

В Ингушетии энергетики обрезали угрожающие падением деревья на площади 32,2 га

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«Россети Северный Кавказ» по итогам шести месяцев 2022 года расчистили от древесно-кустарниковой растительности 311,4 га трасс воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Это соразмерно площади 1,7 тысячи хоккейных полей, сообщает пресс-служба компании.

Самый большой объем работ — 138,5 га — выполнен на Ставрополье. В Дагестане комплекс мероприятий проведен на 85 га. В Ингушетии энергетики обрезали угрожающие падением деревья на площади 32,2 га. В Карачаево-Черкесии расчищено 23,1 га просек воздушных линий электропередачи. По 13 очищенных от поросли гектаров на счету специалистов «Каббалкэнерго» и «Севкавказэнерго». В Чечне от опасных для энергообъектов насаждений освобождено порядка 7 га охранных зон ЛЭП.

Расчистка от древесно-кустарниковой растительности охранных зон энергообъектов — важное условие подготовки к безаварийному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Эффект от реализации одного из ключевых пунктов ремонтной программы — снижение потерь, надежный и безопасный транспорт электроэнергии. А самое главное — повышение качества электроснабжения и значительное снижение аварийности на линиях 0,4-10 кВ, которые наиболее уязвимы при контакте с кронами.

Дело в том, что поросль может стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей. Слишком высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях. Ветви деревьев значительно затрудняют обслуживание объектов электросетей, особенно в случае возникновений технологических нарушений, устранение которых требует оперативности. Кроме того, разросшиеся кроны, касаясь голых проводов, особенно после дождя или снега, могут стать проводниками электрического тока.

Энергетики проводят обрезку с применением бензопил, кусторезов и специальной техники в строгом соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.

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