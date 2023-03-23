В Ингушетии энергетики установят более 50 птицезащитных устройств в текущем году

Специалисты реализуют технические мероприятия на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Плиево — Ищерская». ЛЭП протяженностью порядка 30 километров является одним из ключевых элементов системы электроснабжения Сунженского района, большинство населенных пунктов которого относятся к категории отдаленных и предгорных. Энергообъект обеспечивает электроэнергией часть города Сунжи, сельские поселения Нестеровское, Чемульга, Алхасты, Берд-Юрт, Аршты, Галашки, Мужичи, Даттых и Алкун. От его стабильной работы зависит свет в домах 53 тысяч человек и функционирование 18 социально значимых учреждений.

К монтажу ПЗУ энергетики приступят в третьем квартале текущего года. Основная цель проекта — обеспечить охрану птиц при эксплуатации воздушной линии, сохранить биологическое разнообразие на территории региона.

Кроме того, защитные устройства позволят повысить уровень надежности электроснабжения жителей, предотвратив возможные технологические нарушения, которые провоцируют пернатые.

«Обеспечение экологической безопасности производственной деятельности — направление, которому «Россети Северный Кавказ» уделяют первостепенное внимание. Применение птицезащитных устройств позволит нам обезопасить пернатых от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии — от аварийных отключений, вызванных коротким замыканием из-за жизнедеятельности птиц», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Установка ПЗУ проводится в рамках ремонтной программы, которая включает в себя широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2023-2024 гг.