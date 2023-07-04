Мошенничество

В Ингушетии фермер обвиняется в присвоении более 500 тыс. руб.

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В Ингушетии 47-летний руководитель КФХ обвиняется в хищении денежных средств, выделенных ему по линии Минсельхоза региона в 2018 году, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что фермер получил грант на развитие семейной животноводческой фермы, но денежными средствами на сумму 560 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению и предоставил в министерство сельского хозяйства и продовольствия заведомо подложные документы. По факту деньги были потрачены им на свои нужды, а не на развитие КФХ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. Также Минсельхозом заявлен иск о возмещении с обвиняемого всей суммы причиненного государству ущерба.

В качестве обеспечительной меры, на имущество обвиняемого следствием наложен арест, говорится в релизе.

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