В Ингушетии формируют списки семей мобилизованных для оказания помощи

«Клиентскими службами соцзащиты населения Минтруда Ингушетии оказана бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, которые включены в сводный реестр. Для них осуществляется внеочередной прием. Также в рамках постановления правительства мы планируем оказать единовременную материальную помощь в размере по 10 тыс. рублей каждой семье мобилизованного гражданина», — сказал Хаджибекир Муталиев.

По его словам, согласно указанному порядку единовременная материальная помощь в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей предоставляется малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум в республике. На данный момент по этому направлению ведется активная работа и до 10 декабря текущего года список семей мобилизованных будет направлен для оплаты в Минфин Ингушетии.

«Семьям мобилизованных, их проблемам и чаяниям необходимо уделять самое пристальное внимание. Введенные мной ранее меры поддержки должны исполняться в полном объеме, каждый вопрос необходимо тщательно рассматривать, чтобы близкие участников СВО чувствовали заботу государства. Власти республики со своей стороны сделают все возможное, чтобы ни одна их проблема не осталась нерешенной», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в начале ноября Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ввел меры соцподдержки для семей мобилизованных. Они включают в себя возможность зачисления детей без очереди в детсады, приоритетное право при поступлении в колледжи для абитуриентов, получение рассрочки оплаты обучения.

Кроме того, мобилизованных и членов их семей освободят на год от уплаты транспортного налога, налогов на имущество и землю по месту проживания. Родители мобилизованных смогут бесплатно получать прописанные им медикаменты, безработным членам семьи помогут в поиске подходящей работы, оформлении полагающихся соцвыплат. Также им будет оказано содействие в получении квоты на лечение в других регионах страны.