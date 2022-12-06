СВО

В Ингушетии формируют списки семей мобилизованных для оказания помощи

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В Ингушетии начали реализацию мер поддержки для семей мобилизованных. Для этого Минтруда региона запросило у Военного комиссариата списки мобилизованных и адреса проживания их семей. Об этом в ходе рабочей встречи сообщил Главе республики Махмуду-Али Калиматову руководитель Минтруда региона Хаджибекир Муталиев.

«Клиентскими службами соцзащиты населения Минтруда Ингушетии оказана бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, которые включены в сводный реестр. Для них осуществляется внеочередной прием. Также в рамках постановления правительства мы планируем оказать единовременную материальную помощь в размере по 10 тыс. рублей каждой семье мобилизованного гражданина», — сказал Хаджибекир Муталиев.

По его словам, согласно указанному порядку единовременная материальная помощь в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей предоставляется малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум в республике. На данный момент по этому направлению ведется активная работа и до 10 декабря текущего года список семей мобилизованных будет направлен для оплаты в Минфин Ингушетии.

«Семьям мобилизованных, их проблемам и чаяниям необходимо уделять самое пристальное внимание. Введенные мной ранее меры поддержки должны исполняться в полном объеме, каждый вопрос необходимо тщательно рассматривать, чтобы близкие участников СВО чувствовали заботу государства. Власти республики со своей стороны сделают все возможное, чтобы ни одна их проблема не осталась нерешенной», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в начале ноября Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ввел меры соцподдержки для семей мобилизованных. Они включают в себя возможность зачисления детей без очереди в детсады, приоритетное право при поступлении в колледжи для абитуриентов, получение рассрочки оплаты обучения.

Кроме того, мобилизованных и членов их семей освободят на год от уплаты транспортного налога, налогов на имущество и землю по месту проживания. Родители мобилизованных смогут бесплатно получать прописанные им медикаменты, безработным членам семьи помогут в поиске подходящей работы, оформлении полагающихся соцвыплат. Также им будет оказано содействие в получении квоты на лечение в других регионах страны.

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