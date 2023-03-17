В Ингушетии футболисты «Ангушта» приступили к тренировкам

По информации портала ingfootball, тренировки пока проходят на Центральном стадионе г. Сунжи.

Состав назрановцев практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном, когда коллектив выступал в третьей лиге. Также нет определенности, где будет играть клуб в предстоящем футбольном сезоне 2023-2024: заявится на первенство второй лиги или продолжит выступать в третьем дивизионе, где и находится команда последние четыре сезона.