Футбол

В Ингушетии футболисты «Ангушта» приступили к тренировкам

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Назрановский «Ангушт» приступил к тренировочному процессу под руководством нового главного тренера Умара Мархиева.

По информации портала ingfootball, тренировки пока проходят на Центральном стадионе г. Сунжи.

Состав назрановцев практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном, когда коллектив выступал в третьей лиге. Также нет определенности, где будет играть клуб в предстоящем футбольном сезоне 2023-2024: заявится на первенство второй лиги или продолжит выступать в третьем дивизионе, где и находится команда последние четыре сезона.

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