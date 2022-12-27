В Ингушетии газовики взыскали с должников 30 млн рублей

За 11 месяцев текущего года поставщик газа подал в суды 39 исков на сумму 16,2 млн рублей в отношении юридических лиц и 6039 исков на сумму 717,6 млн рублей в отношении физических лиц.

Общая сумма фактически взысканных денежных средств по результатам судебной работы составила 30 млн рублей.

«Судебный иск — одна из крайних мер воздействия на должников. Мы призываем потребителей вовремя и в полном объеме оплачивать газ, не доводя до суда», — отметил начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Республики Ингушетия.