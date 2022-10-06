Следком

В Ингушетии главный бухгалтер подозревается в незаконной банковской деятельности

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя республики, который подозревается в осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с мая 2020 года по апрель 2022 года подозреваемый, являясь главным бухгалтером государственного бюджетного учреждения «Джейрахская станция по борьбе с болезнями животных» обналичил денежные средства в размере 100 млн рублей, перечисленные на счет организации от ряда юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме, и исключении из-под госконтроля и налогообложения.

Путем перечисления денег на банковские счета 136 физических лиц под видом выплаты заработной платы, бухгалтер извлек доход в размере 4% от общей суммы, то есть не менее 4 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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