Безопасность

В Ингушетии госавтоинспекторы встретились с местными байкерами

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В Ингушетии госавтоинспекторы встретились с местными байкерами и обсудили актуальные вопросы участия мотоциклистов в дорожном движении, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники ДПС ОГИБД ОМВД России по Назрановскому району напомнили мотоциклистам правила безопасного вождения на дорогах, подчеркнув недопустимость несанкционированных гонок, а также превышения скорости на дорогах общего пользования.

Было отмечено, что каждый мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах Госавтоинспекции, а у его водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория.

Кроме того, полицейские предупредили байкеров о необходимости использовать во время поездки шлем и защитную экипировку и о том, что перед выездом на дорогу следует проверить техническое состояние ТС.

«Собравшиеся сошлись во мнении, что водителям автомашин следует быть более внимательными к владельцам двухколесных транспортных средств, а при перестроениях, тем и другим участникам дорожного движения следует несколько раз убедиться в безопасности планируемого маневра», — отметили в пресс-службе ведомства.

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