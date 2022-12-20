В Ингушетии готовят к запуску комбинат детского питания

0

В Ингушетии готовят к перезапуску комбинат детского питания в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.

По поручению Главы республики представители аграрного ведомства региона осмотрели линии по производству питания, производственные цеха и оборудование.

По словам генерального директора ООО «АВА» Адама Аушева, в ходе подготовки к запуску на предприятии проведен большой комплекс ремонтно-восстановительных работ, разработан дизайн упаковки, проведен подбор и обучение кадров.

«В настоящее время ведется наладка производственного оборудования для обеспечения его стабильной работы к моменту технического запуска», — отметил директор предприятия.

Как сообщили в Минсельхозе Ингушетии, комбинат будет производить детское питание для детей с 6 месяцев. Кроме того, планируется установка дополнительных линий по производству макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, сухих завтраков. Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции в смену. Общая стоимость реализации проекта 149 млн рублей. Открытие комбината планируется в ближайшие дни.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Ахмет Костоев отметил, что подготовка на предприятии идет полным ходом, комбинат практически готов к запуску.

«Минсельхоз Ингушетии со своей стороны готов предусмотреть в структуре посевных площадей зерновые культуры, необходимые для приготовления сухих смесей, такие как овес, пшеница, кукуруза и гречка», — подчеркнул замминистра Костоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четыре года тюрьмы получил житель Ингушетии за хранение героина
В аппарате УПЧ в Ингушетии напомнили о возможности обращения граждан при нарушении их прав
По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы 15 сайтов по продаже снюса
Глава республики поздравил работников ГТРК «Ингушетия» с 30-летием телерадиокомпании
Премьер Ингушетии встретился с беженцами из ЛДНР и Херсонской области
Мэр Сунжи Ингушетии исполнил желание пятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»
Ингушская поэтесса Тамара Чаниева приняла участие в мероприятиях проекта «Литературные вершины Кавказа»
Глава администрации города Назрани исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика
В Ингушетии перезапустили комбинат детского питания мощностью 2,5 тонны готовой продукции в смену
Житель Ингушетии запустил лабораторию для выращивания конопли «в лечебных целях»
Мэр столицы Ингушетии подарил многодетной семье телевизор

Главное

Яндекс.Метрика

 