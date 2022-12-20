В Ингушетии готовят к запуску комбинат детского питания

По поручению Главы республики представители аграрного ведомства региона осмотрели линии по производству питания, производственные цеха и оборудование.

По словам генерального директора ООО «АВА» Адама Аушева, в ходе подготовки к запуску на предприятии проведен большой комплекс ремонтно-восстановительных работ, разработан дизайн упаковки, проведен подбор и обучение кадров.

«В настоящее время ведется наладка производственного оборудования для обеспечения его стабильной работы к моменту технического запуска», — отметил директор предприятия.

Как сообщили в Минсельхозе Ингушетии, комбинат будет производить детское питание для детей с 6 месяцев. Кроме того, планируется установка дополнительных линий по производству макаронных изделий, лапши быстрого приготовления, сухих завтраков. Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции в смену. Общая стоимость реализации проекта 149 млн рублей. Открытие комбината планируется в ближайшие дни.

Заместитель министра сельского хозяйства региона Ахмет Костоев отметил, что подготовка на предприятии идет полным ходом, комбинат практически готов к запуску.

«Минсельхоз Ингушетии со своей стороны готов предусмотреть в структуре посевных площадей зерновые культуры, необходимые для приготовления сухих смесей, такие как овес, пшеница, кукуруза и гречка», — подчеркнул замминистра Костоев.