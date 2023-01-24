В Ингушетии готовятся к дополнительной иммунизации детей против полиомиелита

Двухтуровая иммунизация коснётся детей в возрасте от 3 мес. до 9 лет 11 мес. 29 дней в период с 27 февраля по 5 марта — первый тур, с 3 по 9 апреля текущего года — второй.

Как сообщила газете «Ингушетия» замминистра здравоохранения республики Хяди Угурчиева, определён контингент, подлежащий вакцинации в количестве 73 721 ребёнок, из них вакцинации ОПВ — 69 812 чел., инактивированной вакциной — 3 909 чел. Также определена потребность в финансовых средствах, направлен проект распоряжения по выделению финансовых средств из резервного фонда, потребность составляет 6 млн 644 тыс. рублей. По мере выделения средств будут проведены окончательные закупки необходимого количества вакцины.

Угурчиева особо отметила, что в республике организована разъяснительная работа с населением, направленная на снижение числа лиц, отказывающихся от профилактических прививок против полиомиелита. Людей убеждают в необходимости дополнительной иммунизации и в безопасности применяемых вакцин. В медицинских учреждениях проводятся мероприятия по дооснащению пунктов вакцинации. По словам замминистра здравоохранения региона, проведена полная ревизия холодильного оборудования для хранения вакцин, формируются прививочные бригады. Учитывая короткий срок проведения каждого тура (по пять рабочих дней), в бригады включаются медицинские работники, которые необходимы для проведения кампании.

«Нашим правительством выделены средства для закупки препаратов, со дня на день мы их получим», — уточнила Хяди Угурчиева.