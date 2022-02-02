В Ингушетии готовятся к проведению Декады родного языка

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В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева идет подготовка к Декаде ингушского языка и литературы, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

«У нас состоится круглый стол «Родной язык как живой носитель нематериального культурного наследия», который мы готовим вместе с НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. В рамках круглого стола будут представлены материалы межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона», которая под эгидой ЮНЕСКО прошла осенью минувшего года в Национальной библиотеке», — рассказала заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова.

Также, по ее словам, в этом году начинается Десятилетие языков коренных народов России, и на сайте библиотеки будет работать виртуальная выставка «Родной язык в системе национальных ценностей».

Помимо этого, в республике состоятся творческие встречи, круглые столы с участием литераторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка и литературы.

«Декаду ингушского языка отметят не только в Ингушетии, но и везде, где говорят на нашем красивом языке», — добавила Мальсагова.

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