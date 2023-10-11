В Ингушетии готовятся к проведению кинофестиваля «Золотая башня»
На совещании в Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к проведению международного кинофестиваля «Золотая башня-2023», сообщил нашему изданию представитель ведомства.
По словам источника информации, мероприятие прошло под председательством и. о. министра Хаджибикара Мальсагова с участием руководителей подведомственных учреждений.
«На протяжении многих лет кинофестиваль «Золотая башня» занимает достойное место в календаре важных ключевых событий российского кинематографа. Данное мероприятие формирует положительный культурный имидж республики. Поэтому всем учреждениям, задействованным в организации кинофестиваля, необходимо обеспечить его проведение на высоком уровне», — процитировал Мальсагова собеседник.
И. о. министра также выразил уверенность в том, что проведение кинофестиваля станет стимулом для развития ингушского кинематографа.
Напомним, кинофестиваль «Золотая башня» пройдет в республике с 24 по 29 октября текущего года.