В Ингушетии готовятся к проведению кинофестиваля «Золотая башня»

По словам источника информации, мероприятие прошло под председательством и. о. министра Хаджибикара Мальсагова с участием руководителей подведомственных учреждений.

«На протяжении многих лет кинофестиваль «Золотая башня» занимает достойное место в календаре важных ключевых событий российского кинематографа. Данное мероприятие формирует положительный культурный имидж республики. Поэтому всем учреждениям, задействованным в организации кинофестиваля, необходимо обеспечить его проведение на высоком уровне», — процитировал Мальсагова собеседник.

И. о. министра также выразил уверенность в том, что проведение кинофестиваля станет стимулом для развития ингушского кинематографа.

Напомним, кинофестиваль «Золотая башня» пройдет в республике с 24 по 29 октября текущего года.