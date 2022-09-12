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В Ингушетии готовятся к проведению VI республиканского экономического форума

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На пленарном заседании правительства республики под председательством и. о. Главы республики Владимира Сластенина обсудили подготовку к VI республиканскому экономическому форуму «Деловая Ингушетия-2022», сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Министр экономического развития Эсет Тумгоева представила на заседании концепцию и бренд-бук форума, отметив, что сейчас ведется работа по подписанию порядка пяти инвестиционных соглашений», — говорится в сообщении.

Сластенин подчеркнул, что столь масштабное мероприятие требует максимальной сосредоточенности и доскональной подготовки.

Форум будет проходить с 29 по 30 сентября в здании комплекса «Строймаркет» в Назрани. Здесь состоится выставка предприятий основных отраслей экономики, где в том числе будет выставлена современная сельхозтехника, организованы мастер-классы гончарного мастерства, ковроделия, кузнечного мастерства.

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