В Ингушетии готовятся к проведению VI республиканского экономического форума

«Министр экономического развития Эсет Тумгоева представила на заседании концепцию и бренд-бук форума, отметив, что сейчас ведется работа по подписанию порядка пяти инвестиционных соглашений», — говорится в сообщении.

Сластенин подчеркнул, что столь масштабное мероприятие требует максимальной сосредоточенности и доскональной подготовки.

Форум будет проходить с 29 по 30 сентября в здании комплекса «Строймаркет» в Назрани. Здесь состоится выставка предприятий основных отраслей экономики, где в том числе будет выставлена современная сельхозтехника, организованы мастер-классы гончарного мастерства, ковроделия, кузнечного мастерства.