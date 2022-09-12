В Ингушетии готовятся к проведению VI республиканского экономического форума
На пленарном заседании правительства республики под председательством и. о. Главы республики Владимира Сластенина обсудили подготовку к VI республиканскому экономическому форуму «Деловая Ингушетия-2022», сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«Министр экономического развития Эсет Тумгоева представила на заседании концепцию и бренд-бук форума, отметив, что сейчас ведется работа по подписанию порядка пяти инвестиционных соглашений», — говорится в сообщении.
Сластенин подчеркнул, что столь масштабное мероприятие требует максимальной сосредоточенности и доскональной подготовки.
Форум будет проходить с 29 по 30 сентября в здании комплекса «Строймаркет» в Назрани. Здесь состоится выставка предприятий основных отраслей экономики, где в том числе будет выставлена современная сельхозтехника, организованы мастер-классы гончарного мастерства, ковроделия, кузнечного мастерства.