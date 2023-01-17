В Ингушетии готовятся к республиканскому конкурсу юных концертмейстеров «Сфорцандо»

В текущем году конкурс пройдет уже в четвертый раз. По словам заместителя директора ЦШИ Лейлы Точиевой, мероприятие состоится в марте.

Подготовку к событию республиканского масштаба обсудили на педсовете, с которого по традиции началось второе полугодие в Центральной школе искусств.

Директор учреждения Зара Долакова поинтересовалась у преподавателей класса фортепиано о количестве участников, о музыкальном материале, который будет представлен на конкурсе, а также об иллюстраторах, в роли которых выступят преподаватели школы и приглашенные музыканты.

Обсуждение предстоящего события прошло плодотворно, преподаватели отметили, что уже приступили к подготовке воспитанников к конкурсу.