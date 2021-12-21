В Ингушетии готовятся к встрече с Дедом Морозом из Великого Устюга

Министр образования и науки республики Эсет Бокова на заседании правительства сообщила, что дети и их родители в течение трех часов (до 12.00 мск) смогут посетить фото-купе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни, вагон-лавку с сувенирами и сладостями, откуда можно также отправить письмо Деду Морозу. Вход в эти три вагона — бесплатный.

За отдельную плату гости праздника смогут посетить резиденцию Деда Мороза, пообщаться и сделать с ним памятные фотографии, а также получить новогодний подарок.

Кроме этого, посетителей ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

«Обязательным является наличие у сопровождающих старше 18 лет QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, сданный не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия, а также паспорт и свидетельство о рождении ребенка», — отметила министр.

Присоединятся к празднеству и творческие коллективы Ингушского театра юного зрителя и Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева, а также участники художественной самодеятельности культурно-досуговых учреждений республики, которые параллельно проведут концерт на открытой площади перед вокзалом.

Для детей от 6 до 13 лет посещение предусмотрено без сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет — в сопровождении взрослого по специальному билету.