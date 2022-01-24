В Ингушетии готовятся торжественно отпраздновать 30-летие республики
В Министерстве культуры Ингушетии прошло заседание рабочей группы по подготовке торжественного мероприятия по случаю празднования 30-летия возрождения республики, сообщила пресс-служба ведомства.
На заседание, которое состоялось под председательством министра Темерлана Дзейтова, были приглашены специалисты в области сценических и визуальных технологий для проработки проекта сценической площадки, ее художественного решения.
Темерлан Дзейтов отметил, что 30-летие возрождения республики — это очень важная дата в истории Ингушетии, и к мероприятию необходимо подойти со всей ответственностью.
«Необходимо учесть все нюансы в организации концерта, в том числе обеспечение зрителей максимально возможным количеством посадочных мест. Важно, чтобы каждый посетивший мероприятие человек получил удовлетворение не только от концертной программы, но и созданными для этого организационными условиями», — сказал министр.
Участники заседания предложили ряд идей, которые собравшимися были рассмотрены, после чего каждый высказал свое мнение по поводу изложенной концепции.