Дата

В Ингушетии готовятся торжественно отпраздновать 30-летие республики

0

В Министерстве культуры Ингушетии прошло заседание рабочей группы по подготовке торжественного мероприятия по случаю празднования 30-летия возрождения республики, сообщила пресс-служба ведомства.

На заседание, которое состоялось под председательством министра Темерлана Дзейтова, были приглашены специалисты в области сценических и визуальных технологий для проработки проекта сценической площадки, ее художественного решения.

Темерлан Дзейтов отметил, что 30-летие возрождения республики — это очень важная дата в истории Ингушетии, и к мероприятию необходимо подойти со всей ответственностью.

«Необходимо учесть все нюансы в организации концерта, в том числе обеспечение зрителей максимально возможным количеством посадочных мест. Важно, чтобы каждый посетивший мероприятие человек получил удовлетворение не только от концертной программы, но и созданными для этого организационными условиями», — сказал министр.

Участники заседания предложили ряд идей, которые собравшимися были рассмотрены, после чего каждый высказал свое мнение по поводу изложенной концепции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии компенсируют рост тарифов на ЖКУ социально незащищенным гражданам
В Ингушетии студентов перевели на удаленку из-за коронавируса
В Ингушетии рост поголовья КРС в 2021 году составил около 6 %
В Ингушетии с понедельника отправили школьников на каникулы из-за нового штамма «омикрон»
В Ингушетии открылась выставка к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда
Студент ИнгГУ Мовсар Зангиев стал призером национальной премии «Студент года — 2021»
Юношеская сборная Ингушетии по боксу принимает участие в тренировочном сборе в Назрани
В Ингушетии состоялся региональный фестиваль «Робофест-2022»
Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту обвала грунта, где пострадал рабочий
В Ингушетии выясняют причины конфликта с применением оружия
Мэрия Карабулака Ингушетии планирует поставить 10 домиков для беспризорных кошек

Главное

Яндекс.Метрика

 