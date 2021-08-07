В Ингушетии готовятся встретить чемпиона Олимпийских игр в Токио Мусу Евлоева

На своей странице в Instagram Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что он и вся республика ждет Евлоева дома. «Встретим достойно! Обещаю!», — подчеркнул он.

Накануне чемпиона в Москве национальными танцами встретила ингушская делегация. Его также угостили традционным блюдом — чIаьпилг (лепешка с творогом).

«Москва сегодня встречает российских олимпийцев. Среди них и наш прославленный боец греко-римской борьбы Муса Евлоев. В столицу выехала делегация из Ингушетии во главе с министром спорта Али Дошхаклоевым. Я знаю, встречать Мусу в аэропорту также поехало много ребят из Ингушетии, к ним присоединятся земляки, проживающие в Москве и Московской области, а также представители большого тейпа Евлоевых. Уверен, олимпийца ждет самый радушный прием в лучших ингушских традициях», — написал Глава республики.

Он также напомнил, что в пятницу утром наши соотечественники, проживающие во Владивостоке, имели возможность первыми встретить спортсмена на российской земле. «Люди, которые искренне радовались его победе, за страну, сегодня весь день заряжают его положительными эмоциями. Он это заслужил!», — считает Калиматов.