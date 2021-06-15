В Ингушетии грантовую поддержку от властей региона получат 13 лучших личных подсобных хозяйств

Идея проведения конкурса принадлежит руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову, который считает развитие АПК — одним из приоритетных направлений в деятельности властей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. КФХ ли это, частное ли подворье — земли Ингушетии не должны лежать поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску и другие продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает», — заявлял Калиматов ранее.

Участником конкурса может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. Заявки принимаются министерством сельского хозяйства и продовольствия республики с 17 по 30 июня. Также документы можно подать через администрации районов, городов, сельских поселений.

Дальше к работе во всех муниципалитетах приступает специальная комиссия. Она и будет определять в два этапа 13 лучших из представленных проектов.

На первом этапе (он продлится с 1 по 31 июля) идет отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

На втором этапе выявятся победители проекта. Итоги будут подведены 31 августа. Абсолютный лидер станет обладателем приза в размере 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, «бронза» — 300 тыс. рублей. Следующие за ними десять участников получат по 50 тыс. рублей. Призовые будут выделены из резервного фонда правительства республики.

Ознакомиться с полным описанием условий конкурса, составом комиссии, критериями оценки, а также заполнить анкету участника (17-30 июня) в электронном виде можно на http://minselhozri. ru и сайтах органов местного самоуправления, на физических носителях — в администрациях населенных пунктов и муниципальных образований.