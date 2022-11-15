Попрошайничество

В Ингушетии гражданка Таджикистана вовлекла своих дочерей в попрошайничество

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Полицейские Ингушетии в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили, что гражданка Таджикистана вовлекла двух своих несовершеннолетних дочерей в попрошайничество в городе Сунжа возле рынка «Привоз».

В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК России.

Ранее в республике другая иностранка отделалась условным сроком за вовлечение 4-летней дочери в попрошайничество.

Карабулакский районный суд, с учетом признания своей вины, наличия на ее иждивении двоих несовершеннолетних детей, назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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