В Ингушетии гражданка Таджикистана вовлекла своих дочерей в попрошайничество
Полицейские Ингушетии в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили, что гражданка Таджикистана вовлекла двух своих несовершеннолетних дочерей в попрошайничество в городе Сунжа возле рынка «Привоз».
В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК России.
Ранее в республике другая иностранка отделалась условным сроком за вовлечение 4-летней дочери в попрошайничество.
Карабулакский районный суд, с учетом признания своей вины, наличия на ее иждивении двоих несовершеннолетних детей, назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.