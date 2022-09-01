В Ингушетии и других регионах СКФО доля обучающихся в двухсменку снизится до конца года на 2%

Об этом сообщил директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Камиль Бексултанов в ходе обсуждения программы по видеоконференцсвязи с полпредством.

По его словам, ожидается перевыполнение плановых показателей Ингушетией, Чечней и Карачаево-Черкесией.

Комплексная программа развития Северного Кавказа, которая была продлена до 2030 года, реализуется с начала текущего года. В рамках программы реализуются два федеральных проекта: «Социально-экономическое развитие СКФО» и «Повышение инвестиционной и туристической привлекательности СКФО». Программой предусмотрен 21 целевой показатель, отражающий эффективность ее реализации.

К концу года удастся обеспечить почти 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«Вместе с тем хочу обратить внимание руководства Республики Дагестан и Республики Ингушетия, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации доступность дошкольного образования для этой возрастной группы уже должна составлять 100%. Поэтому необходимо принять исчерпывающие усилия для достижения поставленной Президентом задачи», — подчеркнул Бексултанов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.