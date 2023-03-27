В Ингушетии идет подготовка ко II этапу дополнительной вакцинации детей от полиомиелита

При проведении I этапа с 27 февраля по 5 марта привито более 45,2 тыс. детей, что составляет 62,3% от общего регионального плана. Из них 17,5 тыс. - инактивированная полиомиелитная вакцина и 27,7 тыс. – оральная. Всего необходимо вакцинировать свыше 72,6 тысяч детей.

Балаев отметил, что вакцины приобретены и получены за счет перераспределения Минздравом России препаратов в достаточном количестве. Сформированы 225 прививочных выездных мобильных бригад, развернут 231 пункт вакцинации в каждой школе, детском саде и медучреждении всех населенных пунктов республики.

К этой работе привлекут весь врачебный и средний медицинский персонал участковой сети. Специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, проводятся подворовые обходы, в том числе активно работа ведется в школах и ДОУ.

Руководитель субъекта считает, что разъяснительная работа среди населения должна быть усилена, поскольку многие родители с сомнением относятся к прививкам, переживая за здоровье своих детей. Однако зачастую такой выбор делается из-за недостатка информации о вакцине, ее преимуществах.

«Последствия заболевания крайне тяжелые, поэтому важно объяснить каждому родителю, что они несут ответственность за своего ребенка, а это значит и за его здоровье, его полноценное будущее. Болезнь неизлечима, но ее можно предотвратить путем вакцинации. Призываю жителей республики серьезно отнестись к проведению вакцинации и не рисковать здоровьем и жизнью подрастающего поколения», - цитирует Калиматова его пресс-служба.

Балаев также проинформировал, что в регионе работает единая «горячая линия» - 8 (988)-124-15-70. Специалисты готовы ответить на вопросы, возникающие о дополнительной иммунизации. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 20 часов.

Напомним, дополнительная иммунизация — кампания, проводимая в два тура с интервалом 4 недели в дополнение к плановой вакцинации населения, целью которой является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции.

Средства на проведение дополнительной иммунизации выделены из Национального фонда развития Ингушетии.