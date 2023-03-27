Полиомиелит

В Ингушетии идет подготовка ко II этапу дополнительной вакцинации детей от полиомиелита

0
Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев

В Минздраве Ингушетии ведется подготовка к проведению II этапа дополнительной вакцинации детей от 3 месяцев до 10 лет против полиомиелита с 3 по 9 апреля текущего года, сообщил Главе республики Махмуд-Али Калиматову министр здравоохранения Магомедбашир Балаев.

При проведении I этапа с 27 февраля по 5 марта привито более 45,2 тыс. детей, что составляет 62,3% от общего регионального плана. Из них 17,5 тыс. - инактивированная полиомиелитная вакцина и 27,7 тыс. – оральная. Всего необходимо вакцинировать свыше 72,6 тысяч детей.

Балаев отметил, что вакцины приобретены и получены за счет перераспределения Минздравом России препаратов в достаточном количестве. Сформированы 225 прививочных выездных мобильных бригад, развернут 231 пункт вакцинации в каждой школе, детском саде и медучреждении всех населенных пунктов республики.

К этой работе привлекут весь врачебный и средний медицинский персонал участковой сети. Специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, проводятся подворовые обходы, в том числе активно работа ведется в школах и ДОУ.

Руководитель субъекта считает, что разъяснительная работа среди населения должна быть усилена, поскольку многие родители с сомнением относятся к прививкам, переживая за здоровье своих детей. Однако зачастую такой выбор делается из-за недостатка информации о вакцине, ее преимуществах.

«Последствия заболевания крайне тяжелые, поэтому важно объяснить каждому родителю, что они несут ответственность за своего ребенка, а это значит и за его здоровье, его полноценное будущее. Болезнь неизлечима, но ее можно предотвратить путем вакцинации. Призываю жителей республики серьезно отнестись к проведению вакцинации и не рисковать здоровьем и жизнью подрастающего поколения», - цитирует Калиматова его пресс-служба.

Балаев также проинформировал, что в регионе работает единая «горячая линия» - 8 (988)-124-15-70. Специалисты готовы ответить на вопросы, возникающие о дополнительной иммунизации. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 20 часов.

Напомним, дополнительная иммунизация — кампания, проводимая в два тура с интервалом 4 недели в дополнение к плановой вакцинации населения, целью которой является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции.

Средства на проведение дополнительной иммунизации выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 13 тыс. деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции «Сад памяти» в 2023 году
В трех населенных пунктах Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню поэзии
Задержанного при «закладке» героина иностранца будут судить в Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил сотрудников управления Росгвардии по региону с профессиональным праздником
Министр культуры Ингушетии поздравила деятелей театрального искусства с профессиональным праздником
Диплом судебного пристава Ингушетии признан липовым
Гимназистов Карабулака призвали к участию в рейтинговом голосовании по выбору улиц для благоустройства
Юношеская сборная команда Ингушетии по греко-римской борьбе успешно выступила на первенстве СКФО
Ингушетия и ДНР организуют обмен опытом между специалистами разных сфер регионов
Библиотека в сельском поселении Яндаре Ингушетии пополнила свой книжный фонд

Главное

Яндекс.Метрика

 