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В Ингушетии индекс потребительских цен в августе составил более 99%

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В Ингушетии индекс потребительских цен на все товары и услуги в августе текущего года по отношению к июлю составил 99,72%.

Как сообщает Северо-Кавказстат, на продовольственные товары он снизился на 1,6%, а на непродовольственные — на 1%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен увеличился на 1,2%.

Отмечается, что в августе этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 104,5%. В том числе на продовольственные товары — 105%, непродовольственные — 104,9%, услуги — 102,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце августа составила в расчете на месяц 4599 руб. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%.

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