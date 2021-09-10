В Ингушетии индекс потребительских цен в августе составил более 99%

Как сообщает Северо-Кавказстат, на продовольственные товары он снизился на 1,6%, а на непродовольственные — на 1%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен увеличился на 1,2%.

Отмечается, что в августе этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 104,5%. В том числе на продовольственные товары — 105%, непродовольственные — 104,9%, услуги — 102,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце августа составила в расчете на месяц 4599 руб. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%.