В Ингушетии индекс потребительских цен в июне составил чуть более 100%

На продовольственные товары он увеличился на 0,5 процентов, а на непродовольственные товары увеличился — на 0,4%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен увеличился на 1,0% процента.

В июне 2023 г. по отношению к декабрю 2022 г. индекс потребительских цен составил 103,2%, в том числе: на продовольственные товары — 104,5%; непродовольственные — 102,4%; услуги — 101,7 процента.

По информации органа статистики региона, в группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в июне 2023 года, подорожание произошло, в основном, за счет повышения цен на: консервы мясные (на 0,7%); творожок детский (на 0,6%); карамель (на 0,6%); конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 0,5%).

В то же время подешевели: яйца куриные — на 4,4%; печенье — на 0,5%. Подорожали: булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные — 1,6%; бараночные изделия — на 0,6%; мёд пчелиный натуральный — 1,1%.

В группе мясопродуктов подорожали: фарш мясной (на 0,3%); пельмени, манты, равиоли (на 0,3%), мясокопчености (на 0,1%), колбаса полу копченая и варено-копченая (на 0,4%).

В группе рыбопродуктов увеличилась цена на: икра лососевых рыб, отечественная— на 0,1%; филе сельди соленое— на 0,4%; рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород— на 0,3%; консервы рыбные в томатном соусе— на 0,1%.

Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на: лук репчатый— на 16,0%; морковь— на 8,1%. Дешевле стали: огурцы свежие— на 39,5%; помидоры свежие— на 31,0%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце июне 2023 года составила в расчете на месяц 6015,76 руб. и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 процента.