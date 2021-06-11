В Ингушетии индекс потребительских цен в мае вырос на 0,8%

На продовольственные товары индекс увеличился на 1,1%, на непродовольственные товары — 0,6%. На услуги оказываемых населению, он увеличился на 0,3%.

В мае этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 103,8%, в том числе: на продовольственные товары — 105,8%; непродовольственные — 102,8%; услуги — 100,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце мае 2021 года составила в расчете на месяц 4706,34 руб. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%.