Статистика

В Ингушетии индекс потребительских цен в мае вырос на 0,8%

0

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в мае текущего года по отношению к апрелю 2020 года составил 100,8%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 1,1%, на непродовольственные товары — 0,6%. На услуги оказываемых населению, он увеличился на 0,3%.

В мае этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 103,8%, в том числе: на продовольственные товары — 105,8%; непродовольственные — 102,8%; услуги — 100,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце мае 2021 года составила в расчете на месяц 4706,34 руб. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский единоросс Магомед Тумгоев оплатил расходы за дорогостоящий насос для подачи воды
В Магасе «Единая Россия» провела ко Дню России открытый шахматный турнир
В Ингушетии началось строительство тренировочного комплекса и бассейна для кадетов
В Ингушетии расследуют гибель двух взрослых и ребенка в ДТП
ЕГЭ по истории и физике в Ингушетии проходит в семи экзаменационных пунктах
В День России музей изобразительных искусств Ингушетии откроет свои двери для всех желающих
Юные ингушские вокалисты стали призерами фестиваля «Величие Кавказских гор»
Ингушская команда заняла второе место в 1/8 финала центральной Краснодарской лиги КВН
В Ингушетии пройдет открытый республиканский чемпионат по рыбной ловле на кубок мэра Малгобека
В сельском поселении Новый Редант Ингушетии строят основание нового футбольного поля
Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому

Главное

Яндекс.Метрика

 