В Ингушетии индекс потребительских цен в январе этого года вырос почти на 1%

На продовольственные товары индекс увеличился на 1,1%, непродовольственные — на 0,8%. На услуги оказываемых населению, увеличение 0,7%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце января 2022 года составила в расчете на месяц 5235,86 руб. Увеличение по сравнению с декабрем минувшего года 1,5%.